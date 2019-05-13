صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى جماهير الريدز، مطالباً إياهم الحضور لمساندة الفريق في مدريد خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول بنظيره توتنهام هوتسبر الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو القادم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد الإسباني.

وكتب صلاح على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأمر يبدو الآن كحلو ومر، ولكن الموسم لم ينته بعد". Advertisements

وخسر ليفربول الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي توج بالبريميرليج مساء أمس الأحد.

وتوجه صلاح بالشكر لجميع العاملين في النادي قائلاً: "أود أن أشكر زملائي في الفريق والمدربين والجماهير".

واختتم النجم المصري حديثه عن نهائي دوري أبطال أوروبا: "بالنسبة للجماهير، أرجوكم أن تحضروا أجواء أنفيلد إلى مدريد".

يذكر أن صلاح توج بلقب الحذاء الذهبي لهداف البريميرليج هذا الموسم مناصفة مع زميله ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال، والذين أحرزوا 22 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

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