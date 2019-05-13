تقرير.. الأسوأ في القرن 21.. أرقام سلبية من موسم ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعرض نادي ريال مدريد لهزيمة جديدة في الدوري الإسباني على يد ريال سوسيداد، مساء أمس الأحد، بنتيجة 3-1 على ملعب "الأنويتا".

ووقعت هذه الهزيمة رقماً سلبياً في تاريخ النادي الإسباني، الذي يعتبر هو أسوأ نسخة من ريال مدريد منذ 20 عاماً تقريباً "الأسوأ في القرن 21".

وتعتبر هذه الهزيمة هي الـ11 في الدوري الإسباني، والـ17 للنادي الملكي في الموسم الحالي، وهو أسوأ رقم لريال مدريد منذ موسم 1998-1999، والذي تكبد فيه الميرينجي 16 هزيمة في الموسم بالكامل.

وتناوب على تدريب ريال مدريد هذا الموسم 3 مدربين هم: جولين لوبتيجي وسانتياجو سولاري وزين الدين زيدان الذي عاد لخوض ولايته الثانية في ريال مدريد بعد الرحيل عن النادي الملكي قبل بدء الموسم.

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وقاد لوبتيجي الريال في 14 مباراة، خسر فيها 6 مباريات، بينما خسر سولاري 8 مباريات من 28 مباراة دربها للنادي الملكي، أما زيدان فقد تكبد 3 خسائر في 10 مباريات.

ولم يعرف الريال خلال الفترة الأخيرة مع زيدان الفوز خارج سانتياجو بيرنابيو منذ 10 مارس، حيث تعادل مع ليجانيس وخيتافي وتلقى الهزيمة من فالنسيا ورايو فاييكانو وأتليتك بلباو.

ويبتعد ريال مدريد عن حامل لقب الليجا برشلونة بفارق 18 نقطة، وسجل 25 هدفاً أقل من البارسا الذي سجل 88 هدفاً، وتلقت شباك ريال مدريد 44 هدفاً هذا الموسم، وهي أرقام لا تليق بحجم النادي الإسباني.

وإذا تلقى النادي الملكي هزيمة في آخر مباراة في الليجا من ريال بيتيس ستكون الهزيمة رقم 18 له هذا الموسم، مما سيجعله يعادل أسوأ ثاني موسم للميرينجي من حيث عدد الهزائم (موسم 1994-95)، ويعتبر موسم (1984-85) هو الأسوأ في تاريخ ريال مدريد حيث تلقى فيه 19 هزيمة.