تقرير.. بعد هبوط النجوم والداخلية.. 10 فرق تترقب مصيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

تأكد هبوط فريقي النجوم والداخلية إلى دوري الدرجة الثانية عقب الخسارة من مصر المقاصة والزمالك في إطار منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

هبوط النجوم والداخلية أشعل الصراع بين 10 فرق على البقاء في الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل (2019-2020) في ظل تقارب فارق النقاط.

نستعرض في التقرير التالي موقف تلك الأندية التي تترقب مصيرها في الممتاز:

- بتروجيت

يعتبر فريق بتروجيت أول الفرق المهددة بالهبوط حيث يتواجد الفريق البترولي في المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.

بتروجيت الغائب عن الفوز منذ جولتين بعد الخسارة من إنبي وطلائع الجيش سيواجه في المباراتين المقبلين أمام سموحة والمقاولون العرب.

- سموحة

بعد الخسارة من الأهلي، دخل فريق سموحة دائرة الخطر حيث يتواجد الفريق السكندري في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

سموحة سيواجه في الجولة المقبلة منافسه المباشر على الهبوط فريق بتروجيت، على أن يختتم الفريق الساحلي مواجهاته بمباراة الاتحاد السكندري.

- حرس الحدود

أنعش فريق حرس الحدود أماله في البقاء خلال الموسم الماضي بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدف دون رد.

الحدود لديه ميزه أخرى للبقاء وهو امتلاكه ثلاث مباريات على النهاية حيث سيواجه الفريق العسكري وادي دجلة وبيراميدز كما يمتلك مباراة مؤجلة أمام الزمالك.

ويحتل فريق حرس الحدود والذي يقوده المدرب طارق العشري المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.

- وادي دجلة

يواجه فريق وادي دجلة خطر الهبوط حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بجانب امتلاكه ثلاث مباريات على النهاية.

دجلة سيخوض مباراة صعبة في إطار منافسات الجولة 32 عندما يواجه بيراميدز ثم حرس الحدود وأخيرًا الإنتاج الحربي.

- الجونة

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يحتل فريق الجونة المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة حيث يبتعد عن بتروجيت بفارق أربع نقاط مما سيكون في حاجة للفوز من أجل حسم البقاء بصورة رسمية.

ويواجه الجونة والذي خسر بأربعة أهداف مقابل هدف من فريق المقاولون العرب فريقي الزمالك والإسماعيلي في الجولتين المقبلين.

- الاتحاد السكندري

يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة، لكن يبتعد فريق "زعيم الثغر" عن منطقة الهبوط بأربع نقاط.

ويواجه فريق الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة منافسه طلائع الجيش، على أن تكون المباراة الأخيرة ديربي سكندري من خلال مواجهة سموحة.

- الإنتاج الحربي

فريق أيضًا يمتلك 36 نقطة وهو نادي الإنتاج الحربي المتواجد في المركز العاشر في جدول الترتيب.

الإنتاج لديه ثلاث مباريات قبل نهاية المسابقة من خلال مواجهة المصري البورسعيدي ووادي دجلة بجانب لقاء الزمالك المؤجل.

- إنبي

اقترب فريق إنبي من البقاء في الدوري الممتاز بالموسم المقبل بفوزه على الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بهدف دون رد.

فوز إنبي جعله في المركز التاسع برصيد 36 نقطة، كما سيواجه الفريق البترولي منافسه مصر المقاصة في الجولة المقبلة بجانب لقاء النجوم في الجولة الأخيرة.

- طلائع الجيش

دخل فريق طلائع الجيش ضمن دائرة الفرق المهددة بالهبوط للدوري الدرجة الثانية، إلا أن وضع الفريق العسكري قد يكون أفضل من بين الفرق الأخرى المهددة.

الجيش يحتل المركز الثامن برصيد 37 نقطة إلا أنه يمتلك مباراتين قبل نهاية المسابقة من خلال مواجهة الاتحاد السكندري ثم مصر المقاصة.

- الإسماعيلي

رغم دخول فريق الإسماعيلي دائرة الفرق المهددة بالهبوط إلا أن الدروايش في حاجة للحصول على نقطتين من أجل البقاء رسميًا.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 38 نقطة كما يمتلك أربع مباريات وهم الداخلية والجونة بجانب مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين من الأسبوع 18 و27 على الترتيب.