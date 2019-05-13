الخليج 365 يكشف كواليس حل أزمة رئيس الزمالك وكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر مسؤول أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، توسط من أجل حل أزمة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان "كاف" قد سبق وأصدر قرارا بمنع رئيس الزمالك من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عام، بسبب هجومه على أحمد أحمد رئيس "كاف" والسكرتير العام السابق عمرو فهمي.

وكتب أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن "كاف" قبل التماس رئيس الزمالك بشأن رفع الإيقاف عنه، وبالتالي سيحق له حضور نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

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وقال المصدر في تصريحاته لـ"لمصراوي" "أبوريدة تدخل من أجل إزالة الخلاف بين رئيس الزمالك وأحمد أحمد، وسيتم الاكتفاء بالعقوبة التي وٌقعت عليه الفترة الماضية والاكتفاء بالغرامة المالية".

وتابع "رئيس الزمالك عقد أكثر من جلسة مع رئيس كاف، سواء في الإمارات أثناء حضورهما نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، أو القاهرة".

واختتم "رئيس الزمالك سوف يتمكن من حضور نهائي الكونفيدرالية بعد رفع الإيقاف عنه، لكن الأمر سيستمر محليا، لأن القرار الأخر متعلق باللجنة الأوليمبية المصرية، وبالتالي لن يحق له حضور مباريات الدوري والكأس".