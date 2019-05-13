شوبير: كاف يرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حضور رئيس نادي الزمالك، لمباراة نهائي الكونفيدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان.

رئيس الزمالك تعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وكتب أحمد شوبير من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن الكاف قام بقبول الالتماس الذي تقدم به رئيس الزمالك وبالتالي سيتم رفع الإيقاف عنه.

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واختتم نائب رئيس اتحاد الكرة تغريدته "رئيس الزمالك سيحضر نهائي الكونفيدرالية الأفريقية".

ويستعد الزمالك لاستضافة إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم 26 من شهر مايو الجاري، في لقاء سوف يشهد مراسم تتويج بطل الكونفيدرالية بالكأس والميداليات الذهبية.

وسبق وصرح ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن رئيس الزمالك قام بتقديم تظلم لـ"كاف" لرفع الإيقاف عنه من أجل نهائي الكونفيدرالية المرتقب.