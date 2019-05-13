الأهلي: نطالب باللعب النظيف.. والشائعات لا تؤثر علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طالب سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، الأندية المنافسة بوجود اللعب النظيف في مباريات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الشائعات التي تتردد حول رحيل أي لاعب أو المدرب لا تؤثر على الفريق.

وقال قمصان في تصريحات صحفية ظهر الإثنين: "تجاوزنا مرحلة كبيرة من المحطات الصعبة في الدوري بعد الفوز على سموحة، لكن هناك 4 مباريات متبقية لا تقل صعوبة عن المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق في البطولة".

وأضاف: "جدول الدوري هذا الموسم استثنائي وذلك من خلال النظر إلى ترتيب الفرق المهددة بالهبوط، وهو ما يزيد من صعوبة المباريات ورغبة جميع الفرق وقتالها من أجل إدراك الفوز أو التعادل".

وأوضح: "كل الفرق من حقها أن تقاتل في المباريات، والنقطة أصبح ثمنها غالي جدا في الأمتار الأخيره من المسابقة، ولكن أتمنى أن يستمر الأهلي في مشواره نحو حصد لقب الدوري".

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وطالب قمصان بوجود اللعب النظيف في المباريات: "يجب عدم تحايل أي فريق لإضاعة الوقت، خاصة أن كرة القدم منافسة شريفة بين جميع الفرق، ومن حق الجميع أن يؤدي ويقاتل في الملعب لإدراك الهدف الذي يسعى إليه".

وأكمل: "تجاوز الفريق عقبة صعبة بالفوز على سموحة، والتركيز أصبح منصبا على مباراة إنبي، والتي لا تقل صعوبة عن المباريات الماضية، خاصة أن المنافس لم يحسم بقاءه في الدوري الممتاز رسميًا ويسعى إلى تحقيق نتجية إيجابية".

وأكد: "شائعات رحيل أي لاعب أو الجهاز الفني وما شابه ذلك لن تهز الفريق ولم تؤثر عليه".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلا: "الجميع على علم أن مثل هذه الشائعات هدفها الأول والأخير هو زعزعة استقرار الفريق والتأثير على مشواره، وهو ما لم ولن يحدث خاصة أن الأهلي أمامه هدف وهو الفوز بالدوري".

يُذكر أن الأهلي فاز على سموحة يوم السبت الماضي بهدف الأنجولي جيرالدو، ليواصل حامل اللقب تصدره لقمة مسابقة الدوري برصيد 70 نقطة، فيما يبدأ مساء اليوم الإثنين الاستعداد لمواجهة إنبي المقرر لها الخميس المقبل.