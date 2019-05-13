الزمالك يبحث عن حل أزمة "الحارس الثاني" أمام نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يبحث الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، عن لاعب بالفريق، ليحل مأزق "الحارس الثاني" في مباراة نهضة البركان المغربي.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نهضة البركان يوم 19 مايو بملعب الأخير في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وتأكد مشاركة عمر صلاح بشكل أساسي، بعد تعرض عماد السيد لكسر وخلع مفصلي بقاعدة المشطية الأولى لليد اليسرى، وهي ما يستدعي التدخل الجراحي، لرد الخلع وتثبيت للكسر بمسامير.
وأفاد مراسل "يلا كورة" في نادي الزمالك، بأن الجهاز الفني، يبحث عن لاعب مناسب لكي يتدرب "حارسا" في الأيام المقبلة، تحسبا لأي ظرف طارئ بمباراة نهضة البركان.
ولم تتضح الرؤوية بعد بشأن إذا كان الحارس البديل قد يكون عمر السعيد مهاجم الفريق أم لا، بسبب عدم تحديد موقف خالد بوطيب مهاجم الفريق من المباراة بسبب إصابته.
عمر السعيد، شارك في دقائق معدودة كحارس خلال لقاء النجم الساحلي التونسي بعد نفاذ تغيرات الزمالك عقب طرد الحارس.
وأشار مراسل "يلا كورة" الى أن مران الفريق اليوم الإثنين، سيُحدد ملامح اللاعب الذي من المنتظر أن يكون "بديل" عمر صلاح خلال مباراة نهضة البركان تحسبا لأي سيناريو.
ولن يتواجد الحارس الأساسي للزمالك في المباراة، بسبب الإيقاف بعد واقعة طرده لحصوله على إنذار ثاني أمام النجم الساحلي التونسي في إياب نصف النهائي بملعب سوسة.
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