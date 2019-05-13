الأكثر عنفًا وضحية كهربا وتجاوز 8 فرق.. 8 أرقام من تخطي الزمالك للداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ارتقى الزمالك إلى وصافة ترتيب الدوري المصري بعدما حقق فوزا صعبا على مضيفه الداخلية بنتيجة (2-1) أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من المسابقة.

وارتفع رصيد الزمالك إلى 66 نقطة من 29 مباراة محتلا المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف غريمه التقليدي الأهلي متصدر الترتيب بعد خوض 30 مباراة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تحققت في المباراة:

- الأكثر تعرضا للطرد:

بعد طرد بهاء مجدي ظهير أيسر الزمالك في مباراة الداخلية، أصبح الأبيض أكثر فرق الدوري المصري الممتاز هذا الموسم تحصلا على بطاقات حمراء برصيد (7 بطاقات).

تم إشهار 70 بطاقة حمراء في الدوري هذا الموسم وكان للزمالك النصيب الأكبر منها، حيث تعرض للطرد كل من محمد عبدالغني (مرتين)، محمود جنش، عبدالله جمعة، حازم إمام، حمدي النقاز وبهاء مجدي.

ويأتي خلف الزمالك في المرتبة الثانية بقائمة أكثر الفرق تحصلا على بطاقات حمراء كل من المقاولون العرب وبيراميدز والداخلية برصيد (6 بطاقات)، ويتواجد طلائع الجيش والأهلي في المركز الأخير ببطاقة وحيدة لكل منهما.

- حامد الأكثر عنفًا:

يعتبر طارق حامد لاعب وسط الزمالك هو اللاعب الأكثر عنفًا في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تجاوز الـ100 خطأ ضد منافسيه، وسيفقد الفريق الأبيض خدماته في المباراة المقبلة بعد إيقافه للمرة الثانية.

وارتكب صاحب الـ30 عامًا 105 خطأ في الدوري، أكثر من أي لاعب آخر بالمسابقة خلال الموسم الجاري، مع العلم أنه حصل على 6 بطاقات صفراء بعد مشاركته في 26 مباراة، آخرها أمام الداخلية أمس الأحد.

ويأتي خلف طارق حامد في قائمة أكثر اللاعبين ارتكابا للأخطاء في الدوري كل من: موسى دياوارا (الإنتاج الحربي)، محمد التوني (مصر المقاصة)، إيدو موسيس (حرس الحدود)، محمود عبدالحليم وعمرو عماد (النجوم).

- أقوى خط هجوم:

يمتلك الزمالك أقوى خط هجوم في الدوري المصري هذا الموسم، حيث رفعت ثنائية محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما في مباراة الداخلية رصيد الفريق إلى 58 هدفًا في 29 مباراة.

وتجاوز الزمالك فريق بيراميدز الذي أحرز 57 هدفًا في 31 مباراة، بينما يأتي الأهلي حامل لقب المسابقة في المركز الثالث بالقائمة برصيد 49 هدفًا في 30 لقاء، لكن الأحمر هو الأقوى دفاعيًا حيث استقبلت شباكه 18 هدفًا.

ويبقى الإسماعيلي صاحب أضعف خط هجوم في المسابقة بعدما سجل لاعبوه 26 هدفًا في 30 مباراة.

- كهربا يكسر صيامه:

كسر محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك صيامه التهديفي محليًا بعدما افتتح التسجيل في مباراة الداخلية من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء سددها أرضية على يسار الحارس محمد صبحي.

وكان كهربا غاب عن التسجيل في آخر 7 مشاركات له مع الزمالك في الدوري أمام كل من طلائع الجيش والمقاولون والأهلي وسموحة والمصري وبيراميدز ووادي دجلة، حيث غاب عن مواجهة الإسماعيلي.

Advertisements

ورفع صاحب الـ25 عامًا رصيده إلى 11 هدفًا، وكان آخر هدف سجله اللاعب في الدوري يعود إلى مباراة إنبي في منتصف فبراير 2019 ضمن منافسات الجولة الـ22 للمسابقة، التي انتهت بفوز فريقه (2-1).

- الضحية المفضلة لكهربا:

أصبح فريق الداخلية الضحية المفضلة لمحمود كهربا في الدوري المصري الممتاز، بعدما نجح اللاعب في زيارة شباك الفريق العسكري بأربعة أهداف في خمس مباريات، دون تلقي أي هزيمة.

وكان كهربا أحرز هدفًا أمام الداخلية في موسم (2014-15) حين كان لاعبا في صفوف إنبي، لكنه لم ينجح في أول مواسمه مع الزمالك (2015-16) في التسجيل أمام الداخلية بالدورين الأول والثاني.

وفي الموسم الحالي (2018-19)، تمكن كهربا من تسجيل هدفي فوز الزمالك على الداخلية بنتيجة (2-1) في الدور الأول، قبل أن يعود في الدور الثاني ويدون هدفه الشخصي الرابع أمس الأحد.

- ثلاثي الزمالك سجل أكثر من 8 فرق:

لم يقتصر تفوق الزمالك على الجانب التهديفي فقط، حيث أظهر الثلاثي محمود علاء ومحمود كهربا ويوسف أوباما تفوقًا هجوميًا، بعدما سجلوا مجتمعين 35 هدفًا بين 58 هدفا أحرزهم الفريق الأبيض في الدوري.

وتجاوزت أهداف الثلاثي ما سجله هجوم 8 فرق في المسابقة التي تضم 17 فريقًا بجانب الزمالك، وهم: الداخلية (34)، المقاصة والإنتاج الحربي (32)، بتروجيت وسموحة (30)، النجوم (29)، حرس الحدود (27) والإسماعيلي (26).

وسجل محمود علاء رغم اللعب في مركز قلب الدفاع 14 هدفًا، وهو صاحب المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري خلف أحمد علي المتصدر بـ18 هدفًا، بينما سجل محمود كهربا 11 هدفًا ويمتلك يوسف أوباما 10 أهداف.

- سلسلة لا فوز:

لم يعرف الداخلية طعم الانتصار في آخر 21 مباراة له في الدوري المصري الممتاز، إذ تعادل في 12 مباراة وخسر في 9 مباريات، كما يعد أقل فريق تحقيقًا للفوز في المسابقة بـ4 انتصارات فقط في الموسم الجاري (2018-19).

ويعود آخر انتصار لرجال المدرب علاء عبدالعال، الذي تقدم باستقالته من تدريب الداخلية بعد الخسارة أمام الزمالك، إلى يوم 2 نوفمبر 2018، وتحديدًا ضمن منافسات الأسبوع الـ12 حين فاز على طلائع الجيش (2-1).

وتجمد رصيد الداخلية عند 27 نقطة، ليظل في المركز الـ17 (قبل الأخير) في جدول الترتيب، ويهبط رسميًا لدوري الدرجة الثانية رفقة النجوم متذيل المسابقة، ويتبقى للفريق العسكري مباراتين أمام الإسماعيلي والمصري.

- تفوق تاريخي كاسح:

واصل الزمالك تفوقه التاريخي على الداخلية، حيث التقى الفريقان 13 مرة في بطولة الدوري، وفاز الفريق الأبيض في 11 مباراة وتعادلا مرتين.

ولم يحقق الداخلية أي انتصار على الزمالك منذ الصعود إلى الدوري الممتاز في موسم (2011-12).

وعلى صعيد كأس مصر، جمعت مواجهة وحيدة بين الفريقين ضمن منافسات دور الـ32 للمسابقة عام 2007، وانتهت بفوز الزمالك (1-0) بهدف مصطفى جعفر.