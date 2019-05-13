تقرير.. رغم وصافة الترتيب.. ليفربول ينتزع صدارة العوائد المالية في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

بانتهاء موسم 2018/2019 للدوري الإنجليزي الممتاز، اتجهت الأنظار نحو العوائد المالية الضخمة التي تجنيها الأندية المشاركة في الدوري الأبرز والأكثر مشاهدة على سطح الأرض، والتي تأكدت رسميًا بعد حسم موقف جميع الأندية في جدول الترتيب.

واستعرض موقع "سبورتنج إنتيليجانس" المتخصص في الجوانب الاقتصادية بعالم الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد العوائد المالية التي ستجنيها فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أظهرت تفوق ليفربول على مانشستر سيتي، رغم تتويج الأخير باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وتصدر ليفربول جدول ترتيب أندية بريميرليج من حيث العوائد المادية المكتسبة من موسم 2018/2019، حيث جنى 149.5 مليون جنيه إسترليني، بينما حصل مانشستر سيتي على 148.1 مليون جنيه إسترليني.

واحتل تشيلسي المركز الثالث بعوائد بلغت 143.1 مليون جنيه إسترليني، قبل توتنهام هوتسبر صاحب المركز الرابع بعوائد بلغت 142.3 مليون جنيه إسترليني، وتفوق مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس في جدول ترتيب بريميرليج على آرسنال صاحب المركز الخامس، حيث حصد الأول 139.5 مليون جنيه إسترليني ونال الثاني 139.3 مليون جنيه إسترليني.

وكما تذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، تذيل هادرسفيلد تاون الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" جدول ترتيب أندية بريميرليج من حيث العوائد المادية، حيث نال 93.6 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

وتوزع العوائد المادية للدوري الإنجليزي الممتاز على الأندية المشاركة تبعًا لثلاثة عوامل، أحدها يوزع بالتساوي بين 20 ناديًا، بواقع 79.4 مليون جنيه إسترليني لكل منهم، بينما يوزع القسم الثاني تبعًا لجدول ترتيب عقب نهاية الموسم.

ويحصل متصدر جدول الترتيب على 38.6 مليون جنيه إسترليني، بينما يحصل الوصيف على 36.7 مليون جنيه إسترليني، وتقل العوائد حتى تصل إلى 1.9 مليون جنيه إسترليني فقط لصاحب المركز الأخير في جدول الترتيب.

ويوزع القسم الثالث من العوائد المادية للدوري الإنجليزي الممتاز تبعًا لعدد المباريات المذاعة تليفزيونيًا، وهو العامل الذي منح ليفربول أفضلية عن مانشستر سيتي بطل المسابقة، بعدما تمت إذاعة 29 مباراة من مواجهاته في الموسم المنقضي، وجاء مانشستر يونايتد في المركز الثاني بـ 27 مباراة.

وأذيعت 26 مباراة لفريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر، بينما أذيعت 25 مباراة لفريقي تشيلسي وآرسنال، وتذيل الثلاثي بورنموث، ساوثامبتون وهادرسفيلد تاون جدول ترتيب المباريات المذاعة تليفزيونيًا في بريميرليج، بثمان مباريات فقط لكل منهم.

وحصل ليفربول على 33.5 مليون جنيه إسترليني نظير مبارياته المذاعة تليفزيونيًا، مقابل 30.1 مليون جنيه إسترليني لمانشستر سيتي، ليتفوق الأول في مجموع العوائد المالية بفارق 1.4 مليون جنيه إسترليني عقب نهاية الموسم.