عبدالحفيظ يوضح لمصراوي حقيقة تمديد عقد صالح جمعة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن عقد صالح جمعة لاعب وسط الفريق، لا ينتهي بنهاية الموسم المقبل كما تردد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت الى أن عبدالحفيظ بدأ مفاوضات تمديد التعاقد مع صالح جمعة في الفترة المقبلة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لـ"يلا كورة" "صالح جمعة قام بتمديد عقده مع النادي قبل احترافه في الفيصلي السعودي".

Advertisements

وتابع "لم اتفاوض مع صالح جمعة لتمديد عقده وكل ما أثير في الفترة الأخيرة بخصوص هذا الشأن لا أساس له من الصحة".

وشدد "لن ينتهي عقد صالح مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل بل إنه ساري إلي بعد ذلك".

صالح جمعة رحل يناير من العام الماضي لصفوف الفيصلي السعودي معارا لمدة موسم ونصف، لكن اللاعب عاد بعد 6 أشهر بعد فسخ عقده بالتراضي، وحصول الأهلي على 450 ألف دولار باقي قيمة الإعارة.