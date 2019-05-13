تشيلسي يرد على تصريحات هازارد

أكدت تقارير صحافية بلجيكية أن ايدين هازارد بدأ التمرد على ناديه من خلال اعلان رغبته بالرحيل لصفوف ريال مدريد. اللاعب البالغ من العمر 28 عاما ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل ويرفض تمديد تعاقده مع فريق ملعب ستامفورد بريدج بسبب رغبته في اللعب تحت قيادة زيدان. ولمح هازارد من خلال تصريحات صحافية لرغبته في الذهاب لريال مدريد وهو ما تسبب في غضب ادارة البلوز. وقرر تشيلسي وفقا لصحيفة اتش ان ال البلجيكية رفع سعر هازارد إلى 130 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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