اخبار الرياضه

ميسي يعيش حالة من الاكتئاب

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أكدت الصحافية المقربة من هيلينا كونديس أن النجم الأرجنتيني ليونيل يعيش أسوأ أيامه من الناحية النفسية.

ميسي ساهم في فوز البرسا بثنائية نظيفة أمام خيتافي مساء الاحد في أخر مباريات البلوغرانا هذا الموسم على ملعب كامب نو.

وذكرت الصحافية أن ميسي لم يحتفل بالتسجيل في شباك خيتافي كما لم يذهب لتحية الجماهير.

وكتبت هيلينا من خلال حسابها عبر تويتر: ” ميسي لا يزال متأثرا كثيرا، لم يحتفل بالهدف، وكان اول من غادر إلى النفق، والوحيد الذي لم يذهب ويصفق للجماهير قبل الخروج من ارضية الميدان”.

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