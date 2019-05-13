ميسي يعيش حالة من الاكتئاب

أكدت الصحافية المقربة من برشلونة هيلينا كونديس أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعيش أسوأ أيامه من الناحية النفسية.

ميسي ساهم في فوز البرسا بثنائية نظيفة أمام خيتافي مساء الاحد في أخر مباريات البلوغرانا هذا الموسم على ملعب كامب نو.

وذكرت الصحافية أن ميسي لم يحتفل بالتسجيل في شباك خيتافي كما لم يذهب لتحية الجماهير.

وكتبت هيلينا من خلال حسابها عبر تويتر: ” ميسي لا يزال متأثرا كثيرا، لم يحتفل بالهدف، وكان اول من غادر إلى النفق، والوحيد الذي لم يذهب ويصفق للجماهير قبل الخروج من ارضية الميدان”.