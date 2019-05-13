ساري: حققت المطلوب مع تشيلسي.. ولا أعلم إن كنت سأستمر أم لا

كشف الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، إنه لا يعلم حتى الآن موقفه من الاستمرار مع البلوز خلال الموسم المقبل، من عدمه.

وقال ساري في تصريحات بشبكة "سكاي سبورتس": "أحب كرة القدم الإنجليزية، والدوري الإنجليزي رائع،

وهو الأقوى في العالم، وبالتأكيد سأكون سعيد إذا بقيت هنا".

وأردف "الموسم كان صعب للغاية، ومررنا بأوقات صعبة، ولكن أعتقد أننا سعداء في النهاية".

واختتم "لا أعلم إن كنت مستمر مع

الفريق أم لا، فقد طلبت إدارة البلوز أن نحقق مركز في الدوري يؤهلنا للتواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقد حققنا بالفعل المركز الثالث، وحققنا المطلوب".

يذكر أن ساري تولى تدريب تشيلسي مطلع الموسم الجاري، ونجح في حصد المركز الثالث بالدوري الإنجليزي، كما تأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.