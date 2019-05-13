الشباب والرياضة تطلق الدورة الرمضانية للكرة النسائية بمركز شباب الجزيرة

انطلقت الدورة الرمضانية الودية لكرة القدم النسائية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، التي تقام خلال الفترة من ١٢ إلى ١٦ مايو ٢٠١٩ بمركز شباب الجزيرة.

يشارك في الدورة ٨ فرق من

الدوري الممتاز، وهم "نادي الإعلاميين، النادي المصري القاهري، نادي الطيران، نادي وادي دجلة، نادي المعادي واليخت، نادي المؤسسة الإعلامية، مركز شباب ميت عقبة، ومركز شباب الأميرية".

وتقام على هامش الدورة الرمضانية دورة تدريبية لمدربين الفرق المشاركة على يد خبراء ومدربين أمريكيين.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز وادى دجلة على نادى المعادى واليخت بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في حين فاز مركز شباب الأميرية على نادى المؤسسة الإعلامية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.