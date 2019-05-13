دمنهور يبحث تدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد

يكثف مجلس إدارة نادى دمنهور، برئاسة إيهاب عبدالله، اجتماعاته طوال الفترة الأخيرة لضم لاعبين جدد قادرين على الصعود بفريق الكرة. لاعبين جدد قادرين على الصعود بفريق الكرة. كان الجهاز الفنى الجديد، بقيادة أحمد ساري، طالب بتدعيم صفوف الفريق في ظل الأوضاع الصعبة التي واجهها الفريق في الموسم الماضي.

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