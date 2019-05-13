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الليلة.. الإسماعيلي يواجه المصري وديًا

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 يلتقي فى العاشرة مساء اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى مع المصري وديا في إطار استعداد

الدراويش للقاء الداخلية الجمعة المقبل بالجولة 33 للدوري
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الممتاز.

بينما يواجه المصري نظيره الإنتاج الحربي في نفس الجولة، وسوف يستغل الجهاز الفني للفريقين البروفة للوقوف على اللاعبين الأساسيين والبدلاء.

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