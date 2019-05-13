الليلة.. الإسماعيلي يواجه المصري وديًا

يلتقي فى العاشرة مساء اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى مع المصري وديا في إطار استعداد

الدراويش للقاء الداخلية الجمعة المقبل بالجولة 33 للدوريالممتاز.

بينما يواجه المصري نظيره الإنتاج الحربي في نفس الجولة، وسوف يستغل الجهاز الفني للفريقين البروفة للوقوف على اللاعبين الأساسيين والبدلاء.