ضياء عبدالصمد مديرًا فنيًا للداخلية

قررت إدارة الداخلية تعيين ضياء عبدالصمد مديرا فنيا للفريق الكروى خلفا لعلاء عبدالعال بعد تقديم الأخيرلاستقالته بعد الهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل هدف، وهبوط الفريق
وقال علاء عبدالعال إنه لن يقود الفريق فى مباراتيه المقبلتين أمام الإسماعيلى والمصرى، حيث يفضل التدريب في الدوري الممتاز.
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