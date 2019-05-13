شاهد.. أحمد الطيب يهنئ مصطفى فتحي بعيد ميلاده

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين المعلق الرياضي أحمد الطيب، ومصطفى فتحي لاعب الزمالك، بمناسبة عيد ميلاد الأخير. وقام الطيب بتهئنة مصطفى فتحي بعيد مولده، والتقاط صورة معه أمام "تورتة" مكتوب عليها اسمه. وكان الزمالك احتفل بعيد ميلاد مصطفى فتحي بالأمس قبل مواجهة الداخلية في الدوري الممتاز، وتوج فتحي مع القلعة البيضاء بالدوري العام في موسم 2014/2015 وأربع مرات بكأس مصر ومرة بالسوبر المصرى.

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