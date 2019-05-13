مأدبة سحور مرسى مطروح تنهي إيقاف رئيس الزمالك من جانب الكاف

علمت "الوفد"، كواليس قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، برفع الإيقاف عن رئيس الزمالك، بعدما استمر 9 أشهر كاملة.

أقام هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، مأدبة عشاء لأحمد أحمد،

رئيس الكاف، أمس الأحد، في مدينة الشيخ زايد بمرسى مطروح، في حضور مجدي عبدالغني وأحمد مجاهد، عضوي اتحاد الكرة.

وحرص أبو ريدة على الحديث مع أحمد أحمد عن الاكتفاء بالإ،يقاف 9 شهور فقط لرئيس الزمالك حتى يتسنى له حضور نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، خصوصًا أنه التزم بقرار الكاف منذ صدوره ولم يتجاوز في حق مسئوليه خلال فترة إيقافه.