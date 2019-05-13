اخبار الرياضه

مدرب يد الأهلي المؤقت يجتمع مع الجهاز الفني غدًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يعقد يحيى يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، اجتماعا مهما، غدا الثلاثاء، مع أفراد الجهاز الفني قبل انطلاق

مران الفريق عقب تولي المسئولية خلفا للجهاز السابق.

ويقوم الجهاز الفني الجديد بوضع خطة العمل للمرحلة المقبلة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
والتجهيز لمواجهة فريق سبورتنج في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر يوم ٣٠ مايو الجاري.

ومن المقرر أن يقود يوسف الفريق خلال مبارياته المتبقية في بطولة كأس مصر وبطولة السوبر للمحترفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب يد الأهلي المؤقت يجتمع مع الجهاز الفني غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا