مدرب يد الأهلي المؤقت يجتمع مع الجهاز الفني غدًا

يعقد يحيى يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، اجتماعا مهما، غدا الثلاثاء، مع أفراد الجهاز الفني قبل انطلاق

مران الفريق عقب تولي المسئولية خلفا للجهاز السابق.

ويقوم الجهاز الفني الجديد بوضع خطة العمل للمرحلة المقبلة

والتجهيز لمواجهة فريق سبورتنج في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر يوم ٣٠ مايو الجاري.

ومن المقرر أن يقود يوسف الفريق خلال مبارياته المتبقية في بطولة كأس مصر وبطولة السوبر للمحترفين.