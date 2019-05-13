لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل مران اليوم

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة إنبي، التي تقام يوم الخميس المقبل،في إطار منافسات بطولة الدوري العام.
يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين
كما يعقد الجهاز الفني جلسة تنسيقية قبل انطلاق المران للوقوف على بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.
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