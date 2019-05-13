اخبار الرياضه

لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل مران اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة إنبي، التي تقام يوم الخميس المقبل،

في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

 يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة إنبي والتأكيد على بعض الجوانب الفنية.

 كما يعقد الجهاز الفني جلسة تنسيقية قبل انطلاق المران للوقوف على بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل مران اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا