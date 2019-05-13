قام أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتجهيز برنامجا بدنيا خاصا للاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة الأخيرة ،وذلك لتجهيزهم لمباراة إنبي التي تقام مساء، الخميس المقبل.
ويخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في التشكيل الأساسي
ويستأنف الأهلي مرانه مساء، اليوم، على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة سموحة.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.