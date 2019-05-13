تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام سموحة

قام أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتجهيز برنامجا بدنيا خاصا للاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة الأخيرة ،

وذلك لتجهيزهم لمباراة إنبي التي تقام مساء، الخميس المقبل.

ويخوض لاعبو الفريق الذين شاركوا في التشكيل الأساسي

أمام سموحة تدريبات استشفائية مساء، اليوم الاثنين، للتخلص من حالة الإجهاد.

ويستأنف الأهلي مرانه مساء، اليوم، على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة سموحة.