رياضة | ديوكوفيتش يحافظ على صدارة تصنيف التنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديوكوفيتش يحافظ على صدارة تصنيف التنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، متفوقا على الإسباني رافائيل نادال.

ووسع ديوكوفيتش فارق النقاط الذي يفصله عن نادال بشكل كبير، بفضل تتويجه أمس الأحد بلقب بطولة مدريد للأساتذة.

ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول برصيد 12115 نقطة، ويليه نادال في المركز الثاني برصيد 7945، نقطة ثم السويسري روجر فيدرر في المركز الثالث برصيد 5770 نقطة.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس كما يلي:

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 12115 نقطة الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة السويسري روجر فيدرر في المركز الثالث برصيد 5770 نقطة النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 4845 نقطة الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4745 نقطة الياباني كي نيشيكوري في المركز السادس برصيد 3860 نقطة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السابع برصيد 3790 نقطة.

الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز الثامن برصيد 3755 نقطة الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في المركز التاسع برصيد 3145 نقطة الكرواتي مارين سيليتش في المركز العاشر برصيد 3025 نقطة.