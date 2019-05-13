رياضة | زيدان يبلغ جاريث بيل برحيله عن الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يبلغ جاريث بيل برحيله عن الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد أبلغ جاريث بيل بعدم وجوده ضمن خطط النادي الملكي في الموسم المقبل ويجب عليه إيجاد فريق له في الصيف.

وأضافت الصحيفة أن جاريث بيل مجبر على تخفيض راتبه في الفترة المقبلة من أجل إيجاد فريق له في الميركاتو الصيفي بعد قرار زيدان النهائي برحيله عن صفوف الفريق الملكي.