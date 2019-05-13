رياضة | راكيتيتش يعتذر عن الصور المستفزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يعتذر عن الصور المستفزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت تداعيات أزمة الصور المستفزة لإيفان راكيتيتش لنجم وسط برشلونة الإسباني مما دفع اللاعب الكرواتي إلى الاعتذار عقب فوز فريقه على خيتافي في الدوري الإسباني.

وتلقى راكيتيتش سيلا من الانتقادات بسبب صور التقطت له خلال احتفال بمدينة إشبيلية، مقر النادي السابق للاعب، وذلك بعد يوم واحد من الخسارة المذلة لبرشلونة أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا برباعية نظيفة، الثلاثاء.

وقال راكيتيتش عقب انتهاء مباراة خيتافي مبررًا سفره لإشبيلية: "ليس لديّ مشكلة في أطلب العفو.. أنا أب وزوج وأسرتي أهم شيء بالنسبة لي. ذهبت إلى إشبيلية لزيارة عائلتي. أنا منفتح تماما وطلب مني البعض التقاط صور. لكن على الملعب أنا أعطي 100 بالمئة وأتمنى الأفضل للنادي".

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وأضاف راكيتيتش: "لا أعرف كيف وصلت الصور إلى الإعلام.. شخصان جاءا إليّ للتصوير ولم تكن هناك مشكلة فقالا لي إنهما يريدان توجيه الشكر لي".

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت أن راكيتيتش تلقى زيارة في منزله من بعض مشجعي "البارسا" المتعصبين، بحثا عن تفسير للصور التي أثارت استياءهم.