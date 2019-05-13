رياضة | نجوم الكرة النسائية الأمريكية يقودون ورشة عمل تدريبية في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم الكرة النسائية الأمريكية يقودون ورشة عمل تدريبية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقود نجمتا كرة القدم النسائية الأمريكية ليندا هاميلتون وتيفاني ماري روبرتس ورشة عمل تدريبية للاعبات ومدربات من فرق الدوري الممتاز المصري للسيدات في الفترة ما بين 12-16 مايو، ويشاركهما في قيادة الورشة التدريبيه العمل نجم كرة القدم الأمريكي المتقاعد جيفري آلان أغوس.

وتأتي زيارة الأمريكيون الثلاثة لمصر في إطار برنامج مبعوثي الرياضة بوزارة الخارجية الأمريكية بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وتركّز الورشة التدريبية على الدور الهام للمدربين في تمكين اللاعبات داخل وخارج الملعب، كما ستوفر فرصة للمشاركين الأمريكيين والمصريين لتبادل الأفكار حول أحدث التقنيات في تدريب كرة القدم.

ولاستعراض وتعزيز مهارات التدريب التي يتم تدريسها في الورش التدريبية، ستلعب الفرق المشاركة مباريات خماسية على مدار الأسبوع على أن تقام المباراة الختامية يوم 16 مايو في مركز شباب الجزيرة.

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وصرّح القائم بأعمال السفير الأمريكي توماس جولدبرجر بهذه المناسبه قائلًا: "مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم النسائية، يسعدنا استضافة هؤلاء المدربين الأمريكيين البارزين في القاهرة".

وأضاف: "شراكتنا مع وزارة الشباب والرياضة هي تجسيد لالتزامًا مشتركًا بتمكين النساء والفتيات من خلال الرياضة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون الناجح في المستقبل."

وتعد ليندا هاميلتون لاعبة كرة قدم أمريكية متقاعدة وعضو سابق في فريق كرة القدم الوطني للسيدات، وهي حاليًا رئيسة فريق كرة القدم النسائي في الجامعة الجنوبية الغربية في تكساس،أما تيفاني ماري روبرتس فهي مدربة كرة قدم أمريكية ومدافعة سابقه وحائزة على الميدالية الذهبية الأوليمبية كما كانت أيضًا عضوًا في المنتخب الوطني الأمريكي عام 1999 الذي فاز بكأس العالم للسيدات 1999، وجيفري آلان أغوس لاعب كرة قدم أمريكي متقاعد، وهو واحد من أبرز قادة فريق كرة القدم الوطني للرجال على الإطلاق.

وشغل أجوس منصب المدير الرياضي في فريق ريد بولز في نيويورك، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مسابقة دوري كرة القدم الكبرى (MLS)

