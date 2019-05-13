رياضة | نجم برشلونة يطلق تصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يطلق تصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لاعب وسط فريق برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، أحد الذين حملهم الجمهور مسؤولية الكارثة التي وقعت في ملعب آنفيلد أمام ليفربول، أن هذا ليس وقتاً مناسباً لفقدان الأعصاب، وذلك بعد سؤاله إذا ما كان يحتاج الفريق لثورة في المستقبل.

وقال اللاعب عقب مباراة فريقه اليوم أمام خيتافي (2-0) إنه "يجب تقدير ما حققه الفريق على الرغم من أن ما تم تحقيقه يبدو سهلاً"، وأضاف: "يجب أن نواصل التقدم للأمام والتحضير بأفضل شكل ممكن لنهائي بطولة كأس الملك".

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ويتفهم بوسكيتس جيداً حالة الغضب التي تملكت جماهير الفريق الكاتالوني بعد الخسارة التي تلقاها الفريق على يد "الريدز" في إياب نصف نهائي دوري الأبطال برباعية نظيفة، والتي يعتبرها النتيجة الأسوأ التي تلقاها خلال مسيرته.

وأوضح اللاعب أنه كان عليهم مواجهة عودتهم لملعب كامب نو من جديد قائلاً: "توجب علينا الخروج من هذه القوقعة، واليوم كان صعباً للغاية، واعتقد أنه سيفيدنا مستقبلاً.. يجب علينا جميعاً أن نواصل تقدمنا للأمام ومن الطبيعي أن يكون المشجعون غاضبون".

واختتم حديثه قائلاً إن "هذا الوقت ليس مناسباً للبحث عن المسؤول عما حدث أو عن حلول بل لأن نكون متحدين، وأن الفريق قدم أشياء جيدة وأخرى سيئة".