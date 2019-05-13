رياضة | الأهلي يقرر التضحية بوليد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقرر التضحية بوليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي للتضحية بوليد أزارو مهاجم الفري لضم التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووافق الأهلي على ضم لابا كودجو بعد إنهاء الاتفاق مع اللاعب على أن يتم إيجاد عرض مناسب لوليد أزارو لبيعه حتى يمكن قيد كودجو في قائمة القلعة الحمراء التي تذخر بأسماء 4 لاعبين أجانب حاليًا.

ويمتلك الأهلي 4 لاعبين أجانب في قائمته هم وليد أزارو وعلي معلول وجونيور أجايي وجيرالدو المنضم للفريق في يناير الماضي.