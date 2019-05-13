رياضة | عاجل.. الكاف يرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك ليحضر نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكاف يرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك ليحضر نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قبول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التماس رئيس الزمالك على قرار إيقاف ليحضر نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وكتب شوبير عبر حسابه على "فيس بوك": "الكاف يقبل التماس رئيس الزمالك ويرفع الإيقاف عنه ليحضر نهائي الكونفيدرالية الإفريقية".

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كان كاف قد اوقف رئيس الزمالك بدعوى هجومه على مسئولي الاتحاد الإفريقي.