رياضة | السفارة الأمريكية بالقاهرة تحدد "الخميس" لنهائي دورة كرة القدم النسائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة الأمريكية بالقاهرة تحدد "الخميس" لنهائي دورة كرة القدم النسائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُقيم السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الخميس المُقبل، نهائي دورة كرة القدم النسائية، والتي تشارك بها فرق من مصر والولايات المتحدة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك على ملعب مركز شباب الجزيرة.

واستضافت الدورة على مدار الأيام الماضية مجموعة من لاعبات ومدربات كرة القدم النسائية بالولايات المتحدة ضمن البرنامج الرياضي للخارجية الأمريكية، اللواتي شاركن بالعديد من المحاضرات وورش العمل مع اللاعبات المصريات، منهن ليندا هاميلتون، وهي مدافعة كرة قدم أمريكية متقاعدة وعضو سابق في فريق كرة القدم الوطني للسيدات بالولايات المتحدة، وهي حاليًا رئيسة فريق كرة القدم النسائي في الجامعة الجنوبية الغربية؛ وقد صار اسمها عضوًا في قاعة مشاهير جورجيا لكرة القدم عام 2001.

عملت هاميلتون -التي تمتلك رخصة تدريبو "A" في اتحاد الولايات المتحدة لكرة القدم- كأكاديمية في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، وحصلت على لقب أفضل لاعب في مؤتمر ساحل المحيط الأطلسي في عام 1988، وشاركت مع المنتخب الوطني للولايات المتحدة، حيث لعبت في 82 مباراة دولية، وساعدت الفريق في الحصول على ميدالية ذهبية لكأس العالم في عام 1991 والبرونزية في عام 1995، وفي الآونة الأخيرة عملت مدربة لكرة القدم للسيدات في كلية إلينوي وقادت ليدي بلوز إلى رقم قياسي في البرنامج 11 فوزًا؛ ثم بدأت عملها في التدريب في جامعة أولد دومينيون كمدرب رئيسي للفريق من 1993 إلى 1995، وعملت كمساعد في جامعة هوفسترا، ومدرب رئيسي في جامعة شمال فلوريدا.

وتشارك كذلك تيفاني روبرتس سهايدك، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية، وبطلة كأس العالم، وبطل العالم مرتين وهي رئيسة فريق كرة القدم للسيدات في UCF منذ مايو 2013؛ وقد سجلت وفريقها أكبر عدد من الانتصارات منذ عام 2014، حيث سجلت 16 مباراة دون هزيمة واستحوذت على بطولة دوري الولايات المتحدة الأمريكية للموسم العادي وجعلت ظهورها في بطولة دوري كرة القدم الأمريكية الـ 21. شغلت تيفاني كذلك منصب سفيرة الولايات المتحدة لكرة القدم في برنامج المبعوث الرياضي لوزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 2007، وزارت إندونيسيا وأوغندا والفلبين وتايلاند وناميبيا والبرازيل وفرنسا؛ وفي عام 2014 تم تعيينها في وفد الرئيس باراك أوباما الرئاسي إلى البرازيل عند افتتاح كأس العالم.

وشارك في المحاضرات جيف أجوس وهو لاعب كرة قدم محترف سويسري أمريكي متقاعد، وواحد من قادة ظهور الفريق الوطني الأمريكي؛ وقد أصبح محترفًا بعد مسيرته الكروية في جامعة فرجينيا، واحتل المركز الثاني في الاقتراع لجائزة هيرمان، ولعب كذلك في المنتخب الوطني الأمريكي في عام 1985، وظهر مع فرق الولايات المتحدة لأقل من 15 عامًا وأقل من 17 عامًا وأقل من 20 عامًا والجامعة العالمية والفرق الوطنية الداخلية، قام بأول مباراة دولية له مع المنتخب الوطني الأمريكي في يناير 1988 في مواجهة جواتيمالا، وكان عضوًا في منتخب كأس العالم 1998، وحصد مع فريقه الميدالية البرونزية في كأس القارات 1999؛ وشارك في أولمبياد سيدني 2000، وكأس العالم 2002. تم اختياره عضوًا في قاعة مشاهير لاعبي كرة القدم الوطنية في عام 2009. شغل منصب المدير الرياضي لنيويورك ريد بولز، ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس مسابقة الدوري الأمريكي لكرة القدم.