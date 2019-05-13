رياضة | سيراميكا كليوباترا يستعين بـ"يسري" من الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا كليوباترا يستعين بـ"يسري" من الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا تعيين محمد يسري المدرب العام بفريق الكرة لنادي الداخلية إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي بالموسم الجديد.

ووقع محمد يسري الذي سيشغل منصب المدرب العام، على العقود الرسمية مع نادي سيراميكا كليوباترا لمدة ثلاثة مواسم، في حضور معتز البطاوي المشرف علي الكرة و هيثم شعبان المدير الفني للفريق.

ويبدأ محمد يسري مهام عمله مع الفريق الأول لسيراميكا كليوباترا، من اليوم والإنخراط مع الجهاز الفني في إعداد خطة الموسم الجديد، والمشاركة في تحقيق الهدف المنشود وهو الصعود إلى الدوري الممتاز، على أن يتم الإعلان عن باقي الجهاز الفني في الفترة المقبلة.

ويمتلك المدرب العام الجديد خبرات كبيرة في عالم كرة القدم، حيث عمل من قبل في عدد من الأندية مثل إنبي وبلدية المحلة والداخلية.