رياضة | الأهلي يحارب الإجهاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحارب الإجهاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتجهيز برنامج بدني خاص للاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة الأخيرة وذلك لتجهيزهم لمباراة إنبي التي تقام مساء الخميس المقبل.

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ويخوض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في التشكيل الأساسي أمام سموحة تدريبات استشفائية مساء اليوم الاثنين للتخلص من حالة الإجهاد.

ويستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب مباراة سموحة