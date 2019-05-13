رياضة | الأهلي يبدأ الاستعداد لمباراة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ الاستعداد لمباراة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة انبي التي تقام يوم الخميس المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

ويعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة انبي والتأكيد على بعض الجوانب الفنية.

كما يعقد الجهاز الفني جلسة تنسيقية قبل انطلاق المران للوقوف على بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.