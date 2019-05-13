رياضة | الأهلي: لن نتأثر بشائعات رحيل الجهاز الفني وهدفنا الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: لن نتأثر بشائعات رحيل الجهاز الفني وهدفنا الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق تجاوز مرحلة كبيرة من المحطات الصعبة في بطولة الدوري العام بعد الفوز على سموحة أمس الأول بهدف دون رد مؤكدًا أن هناك 4 مباريات لا تقل صعوبة عن المباريات الأخيره التي خاضها الفريق في بطولة الدوري

وأشار قمصان إلى أن جدول مسابقة الدوري العام هذا الموسم استثنائي وذلك من خلال النظر إلى ترتيب الفرق المهددة بالهبوط، وهو ما يزيد من صعوبة المباريات ورغبة جميع الفرق وقتالها من أجل إدراك الفوز أو التعادل.

وقال المدرب المساعد بالأهلي: كل الفرق من حقها أن تقاتل في المباريات والنقطة أصبح ثمنها غالي جدا في الأمتار الأخيره من المسابقة، ولكن أتمنى أن يستمر الأهلي في مشواره نحو حصد لقب الدوري.

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وطالب قمصان بوجود اللعب النظيف في المباريات من خلال عدم التحايل من أى فريق لإضاعة وقت خاصة أن كرة القدم منافسة شريفة بين جميع الفرق ومن حق جميع الفرق أن تؤدي وتقاتل في الملعب من أجل إدراك الهدف الذي تسعى إليه.

وأكد المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، أن الفريق تجاوز عقبة صعبة بالفوز على سموحة والتركيز أصبح منصبا على مباراة انبي والتي لا تقل صعوبة عن المباريات الماضية، خاصة أن المنافس لم يحسم بقاءه بشكل رسمي ويسعى إلى تحقيق نتجية ايجابية.

وشدد سامي قمصان، على أن شائعات رحيل أي لاعب أو الجهاز الفني وما شابه ذلك لن تهز الفريق ولم تؤثر عليه، وأن الجميع على علم أن مثل هذه الشائعات هدفها الأول والأخير هو زعزعة استقرار الفريق والتأثير على مشواره وهو ما لم ولن يحدث خاصة أن الأهلي أمامه هدف وهو الفوز بالدوري.