رياضة | الأهلي يستعيد ناصر ماهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد ناصر ماهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريب الفريق الذي يقام مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة إنبي التي تقام مساء الخميس المقبل في الدوري المصري.

واعتذر ناصر ماهر عن التدريب الأخير للاعبين الذين غابوا عن مباراة سموحة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني، فيما يعود اليوم للمشاركة مع الفريق والاستعداد للمرحلة المقبلة.

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جدير بالذكر أن الأهلي فاز على سموحة أمس الأول بهدف جيرالدو، وواصل الفريق تصدره لقمة مسابقة الدوري برصيد 70 نقطة، فيما يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة إنبي.