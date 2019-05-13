رياضة | ألفيس يثير الجدل حول انتقال نيمار لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألفيس يثير الجدل حول انتقال نيمار لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق داني ألفيس، ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على الشائعات التي تربط مواطنه نيمار دا سيلفا بالرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي لريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال داني في تصريحات نشرها موقع لو10 سبورت الفرنسي بخصوص انتقال نيمار لريال مدريد: لا أحد يتوقع المستقبل وأنا أتمنى استمراره في باريس وهو يمتلك عقدا مع سان جيرمان وهو يحترمه.

وتابع: نيمار الوحيد الذي يستطيع الاجابة حول أنه يرى نفسه في ريال مدريد وهو لم يخبرني بأنه سوف ينتقل لريال مدريد لأنه هو يملك تحديا كبيرا مع باريس سان جيرمان ولكنني لم أعلم ماذا سوف يفعل وهو مرتبط بعقد مع سان جيرمان.