رياضة | ميسي يدخل في حالة اكتئاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يدخل في حالة اكتئاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في حالة اكتئاب شديدة لفشل الفريق الكتالوني في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2019.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ليونيل ميسي من الاكتئاب الشديد لأنه كان يتمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا كما وعد جماهير برشلونة في بداية الموسم.

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وأشارت إلى أن الحزن ظهر على ميسي في مباراة خيتافي في الدوري الإسباني لم يحتفل بالتسجيل في مرمى الفريق المدريدي كما يعد اللاعب الوحيد الذي لم يذهب عقب نهاية المباراة لتحية الجماهير وذهب سريعا نحو النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس عقب انتهائها ولم يتحدث مع زملائه.