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ليفربول يخسر أفضل موسم له في تاريخ البريميرليج

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١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

ليفربول

ليفربول

قدم ليفربول أفضل موسم له في تاريخ مشاركاته بالبريميرليج، حيث جمع 97 نقطة وتعرض لهزيمة وحيدة طوال الموسم، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للظفر باللقب الأول منذ 29 عامًا، وبالنظر إلى النقاط الـ97 التي جمعها ليفربول، نجد أنها كانت كافية لليفربول للتتويج بلقب في أي موسم طوال تاريخ الدوري الإنجليزي إلا موسمين فقط وهما الموسم الماضي والموسم الحالي، والأمر الذي يثير الحزن في نفوس عشاق الليفر أن الفارق وصل بينهم وبين مانشستر سيتي إلى 7 نقاط في الصدارة، إلا أن اللاعبين أهدروا تلك الفرصة الثمينة.

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وخسر ليفربول لقب الدوري بالتعثر في 4 مباريات بالتعادل بين شهري يناير وشهر مارس الماضيين، حيث سقطوا أمام كل من ليستر سيتي ووست هام ومانشستر يونايتد وإيفرتون. وبعد تلك التعثرات، خسر ليفربول ريادته للدوري الإنجليزي في الجولة رقم 29، ليفقد ليفربول فرصة التتويج باللقب مرة أخرى منذ آخر تتويج والذي أتى قبل

وخسر ليفربول لقب الدوري بالتعثر في 4 مباريات بالتعادل بين شهري يناير وشهر مارس الماضيين، حيث سقطوا أمام كل من ليستر سيتي ووست هام ومانشستر يونايتد وإيفرتون.

وبعد تلك التعثرات، خسر ليفربول ريادته للدوري الإنجليزي في الجولة رقم 29، ليفقد ليفربول فرصة التتويج باللقب مرة أخرى منذ آخر تتويج والذي أتى قبل عصر البريميرليج وتحديدًا في موسم 1989- 1990، برصيد 79 نقطة أي أقل بـ18 نقطة من حصيلة النقاط التي جمعها الفريق هذا الموسم.

وكان ليفربول قريبًا من التتويج بلقب الدوري تحت قيادة رافا بينتيز في موسم 2008- 2009، ومع بريندان رودجرز في موسم 2013- 2014، ويبقى أملب ليفربول لإنقاذ هذا الموسم هو التتويج بلقب ، حيث يستعد الفريق لخوض المباراة النهائية أمام توتنهام يوم 1 يونيو المقبل.

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