انت الان تتابع ليفربول يخسر أفضل موسم له في تاريخ البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

ليفربول

قدم ليفربول أفضل موسم له في تاريخ مشاركاته بالبريميرليج، حيث جمع 97 نقطة وتعرض لهزيمة وحيدة طوال الموسم، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للظفر باللقب الأول منذ 29 عامًا، وبالنظر إلى النقاط الـ97 التي جمعها ليفربول، نجد أنها كانت كافية لليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في أي موسم طوال تاريخ الدوري الإنجليزي إلا موسمين فقط وهما الموسم الماضي والموسم الحالي، والأمر الذي يثير الحزن في نفوس عشاق الليفر أن الفارق وصل بينهم وبين مانشستر سيتي إلى 7 نقاط في الصدارة، إلا أن اللاعبين أهدروا تلك الفرصة الثمينة.

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وخسر ليفربول لقب الدوري بالتعثر في 4 مباريات بالتعادل بين شهري يناير وشهر مارس الماضيين، حيث سقطوا أمام كل من ليستر سيتي ووست هام ومانشستر يونايتد وإيفرتون. وبعد تلك التعثرات، خسر ليفربول ريادته للدوري الإنجليزي في الجولة رقم 29، ليفقد ليفربول فرصة التتويج باللقب مرة أخرى منذ آخر تتويج والذي أتى قبل