انت الان تتابع صلاح يعد جماهير ليفربول بالقتال على لقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
محمد صلاح
أكد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح على أنه سيقاتل رفقة زملائه على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وحقق الريدز رقمًا قياسيًا هذا الموسم بإنهاء الدوري في المركز الثاني برصيد 97 نقطة ولم يتعرضوا طوال الموسم سوى لهزيمة وحيدة كأعلى نقاط يجمعها فريق ينهي الموسم في المركز الثاني طوال تاريخ الدوري الإنجليزي، إلا أن كل ما فعله ليفربول لم يكن كافيًا للتتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1990، حيث توج مانشستر سيتي بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.
وتغلب ليفربول على وولفرهامبتون أمس بهدفين دون رد على ملعب الأنفيلد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجيلزي، من توقيع السنغالي ساديو ماني، بينما فاز مانشستر سيتي على برايتون بنتيجة 4-1. وقال صلاح عقب المباراة في تصريحات لموقع "سكاي سبورتس": "قدمنا كل شيء هذا الموسم، ولم نخسر سوى مباراة واحدة فقط، وجمعنا
وقال صلاح عقب المباراة في تصريحات لموقع "سكاي سبورتس": "قدمنا كل شيء هذا الموسم، ولم نخسر سوى مباراة واحدة فقط، وجمعنا 97 نقطة".
وأضاف نجم المنتخب الوطني: "أتوجه بالتهنئة لمانشستر سيتي، وسنقاتل من جديد الموسم المقبل من أجل الفوز بهذا الكأس".
يذكر أن محمد صلاح توج بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 22 هدفًا مناصفة مع زميله في ليفربول ساديو ماني ومهاجم أرسنال الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يعد جماهير ليفربول بالقتال على لقب الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.