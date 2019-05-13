انت الان تتابع صلاح يعد جماهير ليفربول بالقتال على لقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

محمد صلاح

أكد نجم المنتخب الوطني محمد صلاح على أنه سيقاتل رفقة زملائه على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وحقق الريدز رقمًا قياسيًا هذا الموسم بإنهاء الدوري في المركز الثاني برصيد 97 نقطة ولم يتعرضوا طوال الموسم سوى لهزيمة وحيدة كأعلى نقاط يجمعها فريق ينهي الموسم في المركز الثاني طوال تاريخ الدوري الإنجليزي، إلا أن كل ما فعله ليفربول لم يكن كافيًا للتتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1990، حيث توج مانشستر سيتي بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

Advertisements

وتغلب ليفربول على وولفرهامبتون أمس بهدفين دون رد على ملعب الأنفيلد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجيلزي، من توقيع السنغالي ساديو ماني، بينما فاز مانشستر سيتي على برايتون بنتيجة 4-1. وقال صلاح عقب المباراة في تصريحات لموقع "سكاي سبورتس": "قدمنا كل شيء هذا الموسم، ولم نخسر سوى مباراة واحدة فقط، وجمعنا