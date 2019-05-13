الامارات | عبد الله حسن يقدم محاضرات في كرة القدم لمدربي البرازيل

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله حسن يقدم محاضرات في كرة القدم لمدربي البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوجه مدير قسم التدريب باتحاد كرة القدم، المحاضر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبد الله حسن إلى مدينة ساوباولو البرازيلية بدعوة من الأكاديمية البرازيلية للتدريب التابعة للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، وذلك للمشاركة في الدورة التدريبية لنيل الرخصة " أ" التي ينظمها اتحاد السيليساو بمشاركة مجموعة كبيرة من المدربين البرازيليين ودول امريكا الجنوبية

وسيقدم عبد الله حسن خلال الدورة محاضرة حول تأثير المدربين من المدرسة البرازيلية في تطوير كرة القدم الإماراتية والآسيوية إلى جانب مناقشة مناهج التدريب في البرازيل وبحث سبل تبادل الخبرات في مناهج الدورات التدريبية للفئات المختلفة بين الاتحادين البرازيلي والإماراتي وفق قواعد وشروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالإضافة إلى إدارته لورشة عمل حول المتطلبات الحديثة للمدربين البرازيليين للعمل في الاتحادات الوطنية الآسيوية.

ويعتبر عبدالله حسن هو أول محاضر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتواجد في البرازيل لتقديم محاضرات في دورات المدربين لنيل الرخصة "أ" التي تعتبر من أهم الدورات المصنفة بالبرازيل ، حيث تؤهل حاملها للعمل في الأندية البرازيلية المحترفة.

وشارك عبد الله حسن في العديد من المؤتمرات والورش الفنية المتخصصة آخرها المؤتمر الثالث لإعداد محاضري المدربين الآسيويين ومؤتمر المدراء الفنيين ومدربي المنتخبات الآسيوية لتحليل مباريات نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 إلى جانب اختياره عضواً في مجموعة الدراسات الفنية للعديد من البطولات التي نظمها الاتحاد الدولي والآسيوي لكرة القدم.