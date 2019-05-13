شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ينضم للصراع الإنجليزي على رأس حربة سيلتا فيجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل ماكسي جوميز، رأس حربة سيلتا فيجو، ضمن اهتمامات نادي ليفربول لينضم الريدز لقائمة الأندية الإنجليزية المهتمة بخدمات اللاعب الأوروجواني.

وتعتبر أكثر الأندية المهتمة بخدمات اللاعب هي وستهام، الذي حاول ضمه في سوق الانتقالات الشتوية الماضي، وتوتنهام، الذي يبحث عن تدعيم خط هجومه في الصيف، بعد موسم هادئ على مستوى الانتقالات.

وانضم ليفربول لقائمة الأندية المهتمة باللاعب، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، والتي لفتت إلى قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي قد يستخدم للحصول على خدماته وهو 50 مليون يورو.