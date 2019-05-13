شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف مرانه مساء اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم الإثنين، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة إنبي التي تقام يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز المصري.
ويعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة إنبي والتأكيد على بعض الجوانب الفنية.
كما يعقد الجهاز الفني جلسة تنسيقية قبل انطلاق المران للوقوف على بعض الأمور الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة.
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