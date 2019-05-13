شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد «الكارثي» هو الأسوأ في القرن الـ 21 ويقترب من معادلة رقم سلبي تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الموسم الجاري تقديم ريـال مدريد لأسوأ نسخة للفريق خلال القرن الـ 21 بعدما سقط مجددًا أمام ريـال سوسيداد، أمس الأحد، بثلاثية مقابل هدف خارج ملعبه في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

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وتعد الهزيمة أمام سوسيداد هي رقم 11 لريـال مدريد في الليجا الإسبانية هذا الموسم والـ17 في جميع البطولات، وهي أسوأ أرقام للفريق في السنوات الـ 20 الأخيرة منذ موسم 1998-1999، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ولم يستطع النادي الملكي تحقيق أي فوز خارج ملعبه منذ 10 مارس الماضي، إذ خاض 5 مباريات تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان تعادل في اثنتين وخسر ثلاثة.

وسيلتقي مدريد بريـال بيتيس في الأسبوع الأخير من الدوري الإسباني، الأحد القادم، وفي حالة خسارته لتلك المباراة أيضًا فإنه سيصل إلى الخسارة الـ 18 ليعادل ثاني أسوأ موسم في تاريخ النادي وهو موسم 1994-1995.