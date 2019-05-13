شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يعلن إقالة مدربه بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم تمر 24 ساعة على انتهاء الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى أعلن نادي برايتون إقالة مدربه الأيرلندي كريس هويتون عقب الهزيمة برباعية مقابل هدف واحد، أمس الأحد، أمام مانشستر سيتي في الجولة الختامية للمسابقة.

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ورغم نجاح برايتون في البقاء في الدوري الإنجليزي وعدم الهبوط للتشامبيونشيب، إلا أن الفريق انهار في المباريات الأخيرة التي شهدت فشله في تحقيق أي فوز خلال آخر 9 مباريات.

وأوضح توني بلوم، رئيس النادي، أن قرار إقالة «هويتون» كان صعبًا، كما نقلت صحيفة «ميرور» البريطانية، قائلًا: «بلا شك هذا كان أحد أصعب القرارات التي كان علي اتخاذها كرئيس لبرايتون، ولكن في الأخير هو قرار اتخذته بسبب الكيفية التي عانينا بها في النصف الثاني من الموسم».

وأضاف: «تحقيقنا لثلاثة انتصارات فقط من 23 في الدوري الإنجليزي وضعنا في خطورة واضحة، وبهذا في الحسبان، ونظرًا للأداء خلال تلك الفترة، أشعر الآن أنه الوقت الصحيح للتغيير».