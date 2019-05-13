شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أتليتكو مدريد تجتمع مع «جريزمان» هذا الأسبوع.. واللاعب يقترب من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستجتمع إدارة نادي أتليتكو مدريد الإسباني مع نجم الفريق الفرنسي أنطوان جريزمان، هذا الأسبوع، للنقاش حول مستقبله في قلعة واندا متروبوليتانو، في ظل سعي برشلونة لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وستهبط قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب من 200 مليون يورو إلى 120 مليون بداية من الأول من يوليو القادم، ما قد يتيح للبلوجرانا ضمه بتسديد قيمة الشرط الجزائي.

وأكد الإعلامي الإسباني الشهير مانو كارينيو أن محيط اللاعب مقتنع بأنه سيرحل عن أتليتكو مدريد بعد 5 سنوات قضاها في النادي، للتوقيع مع برشلونة، إذ كان الفرنسي هدفًا للبلوجرانا منذ فترة طويلة، فيما ستعقد إدارة الروخيبلانكوس اجتماعًا مع «جريزمان» لمناقشة مستقبله مع الفريق خلال الأسبوع الجاري.