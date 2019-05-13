شكرا لقرائتكم خبر عن «دي ليخت» يكشف حقيقة انتقاله إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الهولندي ماتياس دي ليخت، قائد نادي أياكس، عن انتقاله المحتمل إلى نادي برشلونة الإسباني، ليلحق بزميله في الفريق وصديقه فرينكي دي يونج.
وقال اللاعب، في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام أوتريخت، نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لا أعلم إذا كنت خضت توًا آخر مباراة لي على ملعب يوهان كرويف، هناك مفاوضات (مع برشلونة) ولكن لم نصل إلى اتفاق بعد».
وكان إدوين فان دير سار، المدير التنفيذي لأياكس، قد أكد وصول وفد من برشلونة إلى العاصمة الهولندية أمستردام لإكمال التفاوض حول انتقال المدافع صاحب الـ 19 عامًا إلى البلوجرانا.
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