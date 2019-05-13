شكرا لقرائتكم الاسماعيلى يواجه المصرى وديا بـ13 ناشئ من فريق الدروايش B... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فى أول ظهور لفريق الدورايش B، أعلن محمود جابر المدير الفني للأسماعيلى، قائمة الفريق لمواجهة المصري وديا بملعب بورسعيد مساء الليلة، بظهور عدد كبير من فريق "ب" للدراويش لخوض اللقاء التجريبي استعدادا لمواجهة الداخلية فى الدورى يوم الجمعة المقبل .
وأكد المدير الفنى للدروايش تصعيد ١٣ ناشئ وهم : كمال السيد و محمود البدرى و محمد مصيلحى و محمد عمار و عمر هنيدى و محمد بيومى و محمد الضرف و محمد سليمان و مصطفى فارس و إبراهيم حسن و حازم مرسى و محمود أبو جودة و محمود صلاح.
و ضمت قائمة الدراويش كلا من :
محمود رضا و كمال السيد فى حراسة المرمى .
وفى خط الدفاع : طارق طه وريتشارد بافور و محمد هاشم و محمود البدرى و محمد مصيلحى و محمد عمار و عمر هنيدى .
أما خط الوسط : محمد بيومى و محمد الضرف و إبراهيم عبد الخالق ووجيه عبد الحكيم و محمد سليمان و مصطفى فارس و إبراهيم حسن.
فيما يقود الهجوم : حازم مرسى ومحمود أبو جودة و يحيى زايد و محمود صلاح و عودة مارشال.
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