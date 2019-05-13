شكرا لقرائتكم ضياء عبد الصمد مديرا فنيا لفريق الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مجلس إدارة الداخلية، عن تعين ضياء عبد الصمد مديرا فنيا للفريق الكروى الأول لكرة القدم ، خلفا لعلاء عبد العال الذى استقال أمس بعد تأكد هبوط الفريق عقب الهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل هدف وهبوطه رسميا لدورى القسم الثانى حيث حل فى المركز قبل الأخير للدورى برصيد 27 نقطة.

وأعلن علاء عبد العال استقالته فور نهاية مباراة الزمالك بالأمس عقب تأكد هبوط الفريق للقسم الثانى ، مؤكدا انه لن يقود الفريق المباراتين المقبلتين أمام الإسماعيلى والمصرى مفضلا الإكتفاء بالفترة التى قضاها داخل صفوف الفريق ، مشيرا فى الوقت نفسه أنه لن يستطيع قيادة الفريق بالقسم الثانى.

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