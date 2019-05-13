شكرا لقرائتكم هل ينهى الأهلى صفقة لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يتخذ جهاز الكرة بالنادى الأهلى أى قرار حتى الان بشأن حسم انتقال التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة البركان المغربى المعروض على إدارة النادي ولم يتم حسم ضمه حتى هذه اللحظة.

وبحسب مصادر فى الأهلى فإنه رغم الاقتناع التام بإمكانيات المهاجم التوجولي، غير أن اكتمال قائمة الأجانب داخل الاهلى يعيق المفاوضات مع أجانب، خاصة مؤكدا على تمسك الجهاز الفني أبدى بالرباعي المتواجد حالياً معلول وأزارو وجيرالدو وأجاي.

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ومن المقرر أن ينتهى عقد لابا كودجو مع نهضة البركان نهاية الموسم الجاري، وسيقتصر الأمر على راتبه دون تكاليف إضافية، وانتقل كودجو إلى نهضة البركان المغربى صيف 2016 مقابل 100 ألف دولار، وسجل 45 هدف خلال 100 مباراة، وقضى موسمه الأخير بدون تجديد عقده مع النادى المغربى الذى سيشارك ضد الزمالك في نهائى الكونفدرالية.