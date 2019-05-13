قصة صور.. نجوم الرياضة أبطال "على الضحكاية على"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد ينكر دور الابتسامة فى الحياة فهى تعطى جانبا من التفاؤل والأمل فى جمبع مناحى الحياة، فدائما الضحكة الصادقة تعطى انطباع عن صاحبها. فمثلما نجح نجوم الرياضة فى خطف قلوب الجماهير نجحوا أيضا فى إعطاء الأمل لمحبيهم من خلال الابتسامة التى تظهر على وجوههم فى مختلف المناسبات. ويرصد الخليج 365 أبرز ضحكات نجوم الرياضة فى الصور التالية..

محمد صلاح

حازم إمام Advertisements

شريف إكرامى

شيكابالا

كهربا

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